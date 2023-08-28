Deutsche Bahn согласилась на рекордное повышение зарплат, чтобы избежать новых забастовок

В понедельник немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn заключил соглашение с профсоюзом железнодорожников и транспортников (EVG), прекратив спор по заработной плате и избежав потенциальных забастовок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Мы имеем солидарное соглашение о заработной плате, которое приносит значительный плюс, в некоторых случаях более 50%, прежде всего, работникам с низкими и средними доходами", – заявил журналистам в Берлине председатель EVG Мартин Буркерт.

Deutsche Bahn заявила, что довольна результатами переговоров.

"Это хорошая новость для всех, что мы достигли коллективного соглашения в эти сложные времена... Даже если оно требует от нас многого в экономическом плане", – сказал директор по персоналу DB Мартин Зайлер.

Организованные EVG забастовки вызвали масштабные перебои в работе немецкой железной дороги в этом году, включая общенациональную акцию в апреле, которая парализовала значительную часть сети.

После нескольких месяцев безуспешных коллективных переговоров и однодневных забастовок DB и EVG договорились об арбитраже в июне.

В результате был достигнут компромисс, который предусматривает повышение заработной платы на 410 евро в месяц в два этапа в течение 25 месяцев. Первое повышение на 200 евро в декабре и на 210 евро в августе 2024 года.

Кроме того, вместе с октябрьской зарплатой должна состояться необлагаемая единовременная выплата в размере 2850 евро.

Это самое большое повышение уровня оплаты труда в истории Deutsche Bahn. Сначала EVG требовала повышения минимум на 650 евро в месяц.

Однако, железнодорожные забастовки для путешественников в Германии не являются полностью исключенными. Другой профсоюз железнодорожников, GDL, должен начать переговоры для своих членов позже в этом году.

Два года назад Deutsche Bahn и GDL после масштабных забастовок, которые на несколько дней парализовали пассажирские и грузовые перевозки, уже достигали соглашения по новому коллективному договору.