Дослідження: Зміни клімату загрожують гірськолижним курортам Європи

Зміна клімату загрожує майбутньому європейських гірськолижних курортів через нестачу снігу.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить дослідження, яке опублікував науковий журнал Nature Climate Change, інформує DPA.

Як йдеться у дослідженні, близько половини всіх європейських гірськолижних курортів зіткнуться з високим ризиком нестачі снігу, якщо глобальне потепління призведе до підвищення середньосвітової температури на два градуси за Цельсієм.

При цьому, зазначають дослідники, машини для штучного засніження зможуть лише частково компенсувати нестачу природного снігу в умовах потепління на Землі.

За сценарієм з підвищенням температури на три градуси за Цельсієм у цьому столітті 91% європейських гірськолижних курортів опиняться під загрозою нестачі снігу для занять зимовими видами спорту.

У публікації вказують, що якщо глобальне потепління досягне чотирьох градусів, то майже всі гірськолижні курорти на континенті ризикують зіткнутися з нестачею снігу.

Якщо глобальними зусиллями з боротьби зі зміною клімату вдасться обмежити підвищення температури до 1,5 градуса – мета, визначена в Паризькій кліматичній угоді, – то лише 32% гірськолижних курортів матимуть високий ризик нестачі снігу, згідно з дослідженням. Цю частку можна обмежити до 14-26% за рахунок штучного снігу.

Європа – головний центр гірськолижного спорту на планеті, де розташовано близько половини всіх гірськолижних курортів світу. У дослідженні розглядалися 2 234 курорти у 28 країнах Європи. Згідно з прогнозами дослідження, особливо сильно постраждають курорти Альп.

Раніше повідомлялося, що у французькому регіоні Бордо винороби збираються позбутися тисяч гектарів виноградників через скорочення попиту і труднощі, зумовлені змінами клімату.

Водночас Фінляндія хоче домагатися визнання у ЄС статусу країни-виробника вина, адже зміни клімату зробили можливим виробництво вина в скандинавських країнах.