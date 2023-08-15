Французькі винороби змушені скоротити площі виноградників: спадає попит

У французькому регіоні Бордо винороби збираються позбутися тисяч гектарів виноградників через скорочення попиту і труднощі, зумовлені змінами клімату.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Бордо відомий як один із ключових виноробних регіонів Франції, продукція якого високо цінується. Але на тлі суттєвого зниження споживання червоного вина, скорочення попиту з Китаю і здорожчання вартості виробництва через зміни клімату місцеві виробники починають скорочувати насадження.

Тенденція до спадання споживання червоного вина у Франції триває вже не перше десятиліття. Елітні сорти, як і раніше, знаходять свого покупця, але попит на більш масово доступне червоне вино знизився. Внаслідок цього знизилися і ціни. Для багатьох виробників виявилося вигіднішим скоротити площі своїх виноградників та отримати компенсації.

Франція саме запускає спеціальну програму субсидій для виноробів, які вирішать перепрофілювати свої земельні ділянки під інші культури, а нерозпродане вино – перетворити на іншу продукцію. За кожен гектар викорчуваних виноградників можна буде отримати близько 6000 євро.

У департаменті Жиронда зареєстрували вже понад 1000 попередніх заявок. Близько третини цих виноробів планують повністю позбуватися винограду, а решта – скоротити виробництво і зосередитися на винах вищої якості, які відповідно продаватимуться дорожче.

Виноробів обурює ситуація, коли через низький попит їм доводиться знижувати ціни настільки, що високоякісне вино може продаватися по 2 євро за пляшку. На їхню думку, це знецінює їхню працю і знищує імідж Бордо як елітного виноробного регіону.

Дані міністерства сільського господарства свідчать, що у другій половині 2022 року ціни на червоні вина з Бордо впали на 21%, порівняно з середніми цінами за останні 5 років. Одночасно ціни на біле вино трохи зросли.

До пандемії коронавірусу Китай був основним напрямком експорту, але з 2020 року і донедавна перестав купувати вино. Відколи продажі поновилися, вони ще не вийшли на попередній рівень.

У 2021 році французькі винороби оголосили про "історично низький" обсяг виробництва через сукупність несприятливих обставин.

Нагадаємо, Фінляндія хоче домагатися визнання у ЄС статусу країни-виробника вина.

Перші місця за обсягами виробництва вин серед країн Євросоюзу у 2021 році посідали Іспанія, Італія та Франція.