Фінляндія хоче домагатися визнання у ЄС країною-виробником вина

У новій програмі фінського уряду є пункт, присвячений подачі заявки на отримання Фінляндією статусу країни-виробника вина у ЄС: зараз Фінляндія не вважається виноробною країною, але нинішній уряд хоче це змінити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

Асоціація виробників вина Viininkasvattajat ry наполягає на отриманні такого статусу з серпня минулого року, коли відповідну пропозицію було передано до Міністерства сільського та лісового господарства.

Голова асоціації Карі Латвус каже, що цей статус прояснить правила та покращить перспективи розвитку виноградарської галузі.

"У Фінляндії може з'явитися потенціал для того, щоб стати виробником якісного винограду, з якого можна було б виробляти вино", – сказав Латтус.

Наразі виробництво вина у Фінляндії є невеликим, а виноградарі займаються вирощуванням винограду переважно на експериментальній основі. Проте є й професійні виноградарі.

Згідно з опитуванням їхньої асоціації, середній врожай винограду у 2022 році становив 146 кг, хоча медіана була близько 30 кг.

Виробництво залишається невеликим через складність маркетингу та продажу напоїв, виготовлених з винограду, відповідно до чинного законодавства. Напій не може називатися "вином" за законодавством ЄС.

Фінське законодавство, тим часом, передбачає, що алкогольні напої з винограду повинні продаватися через державну алкогольну монополію Alko.

"Зараз нам потрібно подолати ці перешкоди, щоб ми могли розпочати роботу над розвитком. Найважливіше, звичайно, щоб виробникам було дозволено робити вино у Фінляндії і називати його вином", - сказав Латвус.

Опитування асоціації 2022 року показало, що інтерес до комерційного виноробства залишається обмеженим. З 42 респондентів лише п'ятеро сказали, що, можливо, захочуть виробляти вино для продажу.

Латвус каже, що не очікує вибухового зростання в цьому секторі, навіть якщо Фінляндія отримає статус ЄС.

"Є кілька підприємців-початківців. Виробництво почнеться з кількох, а через кілька років їх можуть бути десятки", – сказав Латвус.

Зміни клімату зробили можливим виробництво вина в скандинавських країнах. Також спостерігається прогрес у розробці нових гібридних сортів винограду, які краще пристосовані до зимових умов.

Нагадаємо, уряд Фінляндії також включив до своєї програми послаблення в алкогольній політиці.



