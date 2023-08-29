ЗМІ назвали нову можливу дату візиту Ердогана до Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися зі своїм російським колегою Владіміром Путіним 4 вересня в місті Сочі.

Про це виданню Middle East Eye розповіли три джерела, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що головною темою переговорів Ердогана з Путіним буде Чорноморська зернова ініціатива, яку РФ зірвала минулого місяця.

Анкара прагне сприяти поверненню Москви до цієї угоди.

Крім того, Ердогана турбують і двосторонні питання, такі як імпорт природного газу з Росії.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що зустріч Путіна з Ердоганом може відбутися 8 вересня.

У провладній турецькій політсилі "Партії справедливості і розвитку" заявили, що Ердоган відвідає РФ для зустрічі з Путіним наступного тижня.