ЗМІ назвали нову можливу дату візиту Ердогана до Путіна
Вівторок, 29 серпня 2023, 13:13
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися зі своїм російським колегою Владіміром Путіним 4 вересня в місті Сочі.
Про це виданню Middle East Eye розповіли три джерела, повідомляє "Європейська правда".
Очікується, що головною темою переговорів Ердогана з Путіним буде Чорноморська зернова ініціатива, яку РФ зірвала минулого місяця.
Анкара прагне сприяти поверненню Москви до цієї угоди.
Крім того, Ердогана турбують і двосторонні питання, такі як імпорт природного газу з Росії.
Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що зустріч Путіна з Ердоганом може відбутися 8 вересня.
У провладній турецькій політсилі "Партії справедливості і розвитку" заявили, що Ердоган відвідає РФ для зустрічі з Путіним наступного тижня.
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