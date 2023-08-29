СМИ назвали новую возможную дату визита Эрдогана к Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным 4 сентября в городе Сочи.
Об этом изданию Middle East Eye рассказали три источника, сообщает "Европейская правда".
Ожидается, что главной темой переговоров Эрдогана с Путиным будет Черноморская зерновая инициатива, которую РФ сорвала в прошлом месяце.
Анкара стремится способствовать возвращению Москвы к этому соглашению.
Кроме того, Эрдогана беспокоят и двусторонние вопросы, такие как импорт природного газа из России.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что встреча Путина с Эрдоганом может состояться 8 сентября.
В провластной турецкой политсиле "Партии справедливости и развития" заявили, что Эрдоган посетит РФ для встречи с Путиным на следующей неделе.