В партії Ердогана підтвердили його візит до Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наступного тижня відвідає Росію і зустрінеться із главою Кремля Владіміром Путіним, підтвердили у провладній турецькій політсилі "Партії справедливості і розвитку" (ПСР).

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник ПСР Омер Челік, повідомляє Daily Sabah.

"Президент Ердоган до цього часу проводив інтенсивну дипломатію, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", – сказав Челік.

За його словами, зустріч Путіна і Ердогана відбудеться в Сочі.

У політсилі вважають, що візит турецького президента може означати прогрес у поверненні Росії до Чорноморської зернової ініціативи.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що зустріч Путіна з Ердоганом може відбутися 8 вересня.

Минулого тижня міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.