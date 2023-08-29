У Фінляндії можуть конфіскувати арену пропутінських олігархів

Міська влада Гельсінкі може конфіскувати арену "Гельсінкі" на 15 500 глядачів, якою володіють путінські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

Як розповів мер міста Юхана Вартіайнен, останній внесок у 100 тисяч євро за оренду ділянки, де розташована споруда, не виплатили, що відкриває дорогу до можливості конфіскувати арену.

Досі міська влада Гельсінкі не мала права взяти під свій контроль акції компанії, що керує спорудою, оскільки оренда за ділянку та податок на нерухомість сплачувалися вчасно.

У разі прострочення наступного орендного платежу в середині жовтня, арену доведеться продати через конфіскацію. Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявляла, що влада шукає вихід із ситуації.

Геннадій Тимченко і Роман Ротенберг, проти яких через війну РФ проти України в ЄС запровадили санкції, володіють частиною арени через компанію АО Arena Events.

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.

Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.

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