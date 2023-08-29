В Финляндии могут конфисковать арену пропутинских олигархов

Городские власти Хельсинки могут конфисковать арену "Хельсинки" на 15,5 тысяч зрителей, которой владеют путинские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

Как рассказал мэр города Юхана Вартиайнен, последний взнос в 100 тысяч евро за аренду участка, где расположено сооружение, не выплатили, что открывает дорогу к возможности конфисковать арену.

До сих пор городские власти Хельсинки не имели права взять под свой контроль акции компании, управляющей сооружением, поскольку аренда за участок и налог на недвижимость платились вовремя.

В случае просрочки следующего арендного платежа в середине октября, арену придется продать через конфискацию. Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что власти ищут выход из ситуации.

Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, против которых из-за войны РФ против Украины в ЕС ввели санкции, владеют частью арены через компанию Arena Events Oy.

В июне Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС. После этого он сосредоточился на плане конфискации прибыли от использования этих активов.

Предложение Европейской комиссии по использованию замороженных государственных российских активов в ЕС в пользу Украины не будет опубликовано до сентября.

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