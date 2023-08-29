Німеччина планує скоротити податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці

Німецька коаліція у вівторок після тижнів суперечок домовилася про скорочення корпоративних податків на загальну суму 32 мільярди євро протягом чотирьох років, щоб стимулювати економіку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Німецька економіка перебувала у стагнації у другому кварталі, не демонструючи жодних ознак відновлення після зимової рецесії та зміцнюючи свою позицію однієї з найслабших великих економік світу.

Відповідно до проєкту, з яким ознайомилося агентство, у перший рік пакет стимулів, скромний у контексті економіки в 4 трильйони доларів, спричинить дефіцит податкових надходжень у 2,6 мільярда євро для федерального уряду, 2,5 мільярда євро для земель і 1,9 мільярда євро для муніципалітетів.

Урядовий документ, з яким ознайомилося агентство, показує, що наступного року субсидії збільшаться майже вдвічі до 67,1 мільярда євро порівняно з 2021 роком. Майже дві третини цих субсидій призначено для фінансування "зеленого" переходу до економіки з меншим вмістом вуглецю.

Новий закон стимулює компанії робити інвестиції, сприятливі для клімату, надасть податкові стимули для досліджень і дозволить компаніям компенсувати збитки.

Як стало відомо, у Німеччині також хочуть зменшити бюрократію у ЄС.