У Німеччині хочуть зменшити бюрократію в ЄС

Німеччина спільно із Францією пропонує ініціативу, яка покликана зменшити обсяги бюрократії у Євросоюзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Він зазначив, що Німеччина вже почала боротися з надмірною бюрократією на національному рівні.

"Однак цього недостатньо: велика кількість обтяжливих нормативних актів надходить з ЄС. Разом з федеральним міністром економіки я виступаю за помітне скорочення бюрократії в ЄС", – підкреслив Бушманн.

За його словами, для цього Берлін хоче залучити Францію та спільно запустити ініціативу щодо зменшення бюрократії в ЄС.

"Те, що робить Європу сильною, ми збережемо. Те, що нас послаблює, – у шредер", – додав німецький міністр.

Нагадаємо, у березні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до масштабних реформ інституцій Європейського Союзу. Він також наполягав на припиненні дії принципу одностайності, який діє під час ухвалення ключових рішень у ЄС.

Перед цим прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за те, щоб більша кількість сфер перебувала в компетенції національних держав, а не Європейського Союзу.