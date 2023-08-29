У кантоні Швейцарії заборонили шкільні дискусії про політику перед місцевими виборами

Міністр освіти швейцарського кантону Во Фредерік Борлоз заборонив проводити політичні дискусії в навчальних закладах протягом десяти тижнів перед місцевими виборами, що викликало критику лівих партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

За словами Борлоза, представника правоцентристської Радикально-ліберальної партії, заборона політичних дискусій у школах покликана запобігти підкупу виборців під час виборчої кампанії.

Як пояснив міністр освіти кантону Во, дискусії у школах важливі для виховання молоді, але вони "не можуть відбуватися в будь-який час".

На думку Борлоза, тоді як дискусії не про "чисту політику" школи можуть влаштовувати, в дискусіях про вибори складніше забезпечити справедливість.

Рішення викликало обурення з боку лівих партій, які безуспішно намагались скасувати його в кантональному парламенті, де більшість мають праві й правоцентристи.

Голова Соціал-демократичної партії у кантоні Во Ромен Піллу пояснив, що змагальні дискусії, де можна почути всі політичні думки, не мають нічого спільного з "пропагандою".

"Навпаки, це моменти натхнення, які дозволяють молоді брати участь у вирішенні громадянських питань", – сказав він.

Аліса Генуда з Партії зелених назвала обмеження політичних дебатів "наступом на свободу" шкіл.

Натомість кілька правоцентристських депутатів рішення Борлоза підтримали, назвавши політичні дискусії під час виборів є "маніпуляцією".

Нагадаємо, у червні Сейм Латвії остаточно ухвалив поправки до закону "Про передвиборчу агітацію", що передбачають заборону на передвиборчу агітацію російською мовою.