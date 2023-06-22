Сейм Латвії заборонив оплачену передвиборчу агітацію російською мовою

22 червня Сейм Латвії в остаточному, третьому читанні ухвалив поправки до закону "Про передвиборчу агітацію", що передбачають заборону на передвиборчу агітацію російською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За ухвалення поправок проголосували 53 депутати, проти виступили 10, а 23 парламентарі утрималися.

"Використання державної мови поширюватиметься тільки на оплачену передвиборчу агітацію та агітаційні матеріали, у такий спосіб партії, кандидати в депутати зможуть спілкуватися особисто зі своїми виборцями й іншою мовою", – повідомила голова Комісії з державного управління та самоврядування Дайга Мієріня.

Поправки передбачають, що державною мовою мають бути ті агітаційні матеріали, що розміщуються в телепрограмах і радіопередачах електронних ЗМІ, на відкритих і закритих майданчиках громадського користування, періодичних виданнях, бюлетенях, книгах та інших виданнях, підготовлених поліграфічними технологіями. Також очікується, що оплачена політична реклама, що розміщується в інтернеті, має бути латиською мовою.

Також встановлено, що в період передвиборчої агітації перед виборами до Європейського парламенту і муніципальними виборами ці агітаційні матеріали можуть містити переклад офіційними мовами країн-членів Європейського союзу. У таких випадках використання державної мови ні у візуальних, ні в аудіоматеріалах не може бути меншим за зміст іноземною мовою.

Стежити за порушеннями у використанні державної мови в передвиборчій агітації буде Центр державної мови.

Поправки були ініційовані для зміцнення позицій латиської мови у сфері передвиборчої агітації – у передачах у ЗМІ, у приміщеннях громадського користування, газетах і журналах.

Нагадаємо, минулого року в Латвії пропонували зобов'язати біженців з України відвідувати курси латиської мови з 2024 року, але Сейм країни цю ініціативу не підтримав.