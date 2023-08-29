В кантоне Швейцарии запретили школьные дискуссии о политике перед местными выборами

Министр образования швейцарского кантона Во Фредерик Борлоз запретил проводить политические дискуссии в учебных заведениях в течение десяти недель перед местными выборами, что вызвало критику левых партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

По словам Борлоза, представителя правоцентристской Радикально-либеральной партии, запрет политических дискуссий в школах призван предотвратить подкуп избирателей во время избирательной кампании.

Как пояснил министр образования кантона Во, дискуссии в школах важны для воспитания молодежи, но они "не могут происходить в любое время".

По мнению Борлоза, в то время как дискуссии не о "чистой политике" школы могут устраивать, в дискуссиях о выборах сложнее обеспечить справедливость.

Решение вызвало возмущение со стороны левых партий, которые безуспешно пытались отменить его в кантональном парламенте, где большинство имеют правые и правоцентристы.

Председатель Социал-демократической партии в кантоне Во Ромен Пиллу объяснил, что соревновательные дискуссии, где можно услышать все политические мнения, не имеют ничего общего с "пропагандой".

"Напротив, это моменты вдохновения, которые позволяют молодежи участвовать в решении гражданских вопросов", – сказал он.

Алиса Генуда из Партии зеленых назвала ограничения политических дебатов "наступлением на свободу" школ.

Зато несколько правоцентристских депутатов решение Борлоза поддержали, назвав политические дискуссии во время выборов "манипуляцией".

Напомним, в июне Сейм Латвии окончательно принял поправки к закону "О предвыборной агитации", предусматривающие запрет на предвыборную агитацию на русском языке.