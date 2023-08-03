Британська розвідка назвала фактор, який заважає бойовим діям на півдні України

Відростання підліска на півдні України сповільнює перебіг бойових дій у цьому районі та ускладнює просування двох сторін.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії за 3 серпня, опублікованому в Twitter.

Розвідка зазначає, що орні землі в зоні бойових дій вже 18 місяців залишаються незасіяними, а в умовах теплого і вологого літа активно ростуть бур’яни і чагарники.

Додаткові зарості допомагають маскувати російські оборонні позиції і ускладнюють розмінування оборонних мінних полів, додали у відомстві.

"Хоча підлісок також може слугувати прикриттям для невеликих прихованих піхотних атак, врешті-решт він ускладнює просування вперед для обох сторін", – наголошується в огляді.

У своєму попередньому огляді британська розвідка повідомила, що Росія протягом останніх двох місяців почала формувати нові великі підрозділи для посилення своїх сухопутних військ.