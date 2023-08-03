Британская разведка назвала фактор, мешающий боевым действиям на юге Украины

Отрастание подлеска на юге Украины замедляет ход боевых действий в этом районе и затрудняет продвижение двух сторон.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 3 августа, опубликованном в Twitter.

Разведка отмечает, что пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются незасеянными, а в условиях теплого и влажного лета активно растут сорняки и кустарники.

Дополнительные заросли помогают маскировать российские оборонные позиции и затрудняют разминирование оборонных минных полей, добавили в ведомстве.

"Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших скрытых пехотных атак, в конце концов он затрудняет продвижение вперед для обеих сторон", – отмечается в обзоре.

В своем предыдущем обзоре британская разведка сообщила, что Россия в течение последних двух месяцев начала формировать новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск.