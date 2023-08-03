Прем’єр Польщі терміново зустрінеться з президентом Литви через провокації з Білорусі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер, 3 серпня, проведе термінову зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб обговорити можливі провокації з боку Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Моравецький поінформував, що зустріч із Науседою відбудеться біля Сувальського коридору.

"Співпраця між Польщею та Литвою має важливе значення перед обличчям загроз і провокацій", – сказав польський прем’єр у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

Він наголосив, шо Польща залишається під постійною загрозою провокацій і гібридних атак з боку спецслужб Білорусі та Росії.

"Саме для ескалації напруженості на східному фланзі НАТО до Білорусі були завезені найманці з групи Вагнера. Таких провокацій буде більше, і вони будуть розраховані на те, щоб створити розгубленість в Польщі та інших країнах НАТО, особливо в нашому регіоні, тому завтра я проведу термінову зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою на Сувальському перешийку", – сказав Моравецький.

Сувальський коридор – це регіон, який з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область Росії і територію Білорусі.

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору.

Наприкінці липня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що його "почали напружувати "вагнерівці", які натякають на похід на Польщу.

Згодом Лукашенко зізнався у тому, що збрехав щодо бажання найманців групи Вагнера вдертися до Польщі.

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