"Ми проти поділу України, вагнерівці вже напрягають": заяви Лукашенка на зустрічі з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко на зустрічі з Путіним заявив, що його вже "напрягають" вагнерівці у Білорусі, та що він "проти поділу України".

Як повідомляє "Європейська правда", короткі заяви з виступу Лукашенка опублікував Telegram-канал "Пул Первого", який є фактично його пресслужбою.

Лукашенко заявив, що "відрив Західної України, розчленування України для нас неприйнятне".

Також наводять його слова, що Білорусь "почали "напрягати" вагнерівці", тому що "хочуть на екскурсію у Варшаву і Жешув".

Лукашенко прибув на зустріч з Путіним до Санкт-Петербурга ввечері 22 липня. Пресслужба заявила, що лідери планують обговорити питання безпеки та міжнародного порядку денного, а також "інтеграційну взаємодію в рамках Союзної держави".

Нагадаємо, раніше цього тижня у Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном.

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".