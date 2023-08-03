Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы из-за провокаций из Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг, 3 августа, срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить возможные провокации со стороны Беларуси.

О встрече с Моравецким Науседа написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент назвал продуктивной встречу с премьером Польши, которая состоялась у Сувальского коридора – региона, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет Калининградскую область России и территорию Беларуси.

По словам Науседы, в ходе встречи обсуждали ситуацию с безопасностью на границах Польши и Литвы.

"Присутствие наемников "Вагнера" в Беларуси является дополнительным фактором риска для Литвы, Польши и союзников по НАТО. Мы остаемся бдительными и готовыми к любому возможному сценарию развития событий", – подчеркнул он.

Productive meeting with 🇵🇱 PM @MorawieckiM at the Suwałki corridor to discuss security situation at our borders.



Presence of Wagner mercenaries in Belarus is an additional security risk factor for 🇱🇹 &🇵🇱 and NATO allies.



We stay vigilant & prepared for any possible scenario. pic.twitter.com/9hTF814UHK — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 3, 2023

Моравецкий накануне в видеообращении заявил, что "сотрудничество между Польшей и Литвой имеет важное значение перед лицом угроз и провокаций", слова польского премьера приводит RMF 24.

Он подчеркнул, что Польша остается под постоянной угрозой провокаций и гибридных атак со стороны спецслужб Беларуси и России.

"Именно для эскалации напряженности на восточном фланге НАТО в Беларусь были завезены наемники из группы Вагнера. Таких провокаций будет больше, и они будут рассчитаны на то, чтобы создать растерянность в Польше и других странах НАТО, особенно в нашем регионе, поэтому завтра я проведу срочную встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке", – сказал Моравецкий.

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору.

В конце июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу.

Впоследствии Лукашенко признался в том, что солгал о желании наемников группы Вагнера вторгнуться в Польшу.

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