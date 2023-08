Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы из-за провокаций из Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг, 3 августа, срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, чтобы обсудить возможные провокации со стороны Беларуси.

О встрече с Моравецким Науседа написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент назвал продуктивной встречу с премьером Польши, которая состоялась у Сувальского коридора – региона, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет Калининградскую область России и территорию Беларуси.

По словам Науседы, в ходе встречи обсуждали ситуацию с безопасностью на границах Польши и Литвы.

"Присутствие наемников "Вагнера" в Беларуси является дополнительным фактором риска для Литвы, Польши и союзников по НАТО. Мы остаемся бдительными и готовыми к любому возможному сценарию развития событий", – подчеркнул он.

Productive meeting with 🇵🇱 PM @MorawieckiM at the Suwałki corridor to discuss security situation at our borders.



Presence of Wagner mercenaries in Belarus is an additional security risk factor for 🇱🇹 &🇵🇱 and NATO allies.



We stay vigilant & prepared for any possible scenario.