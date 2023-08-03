Науседа: "Вагнерівці" перебрались під литовський кордон

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про присутність найманців групи Вагнера поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Про це він сказав після зустрічі із польським прем'єром Матеушем Моравецьким біля Сувальського коридору 3 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Науседи, загалом на території Білорусі наразі перебуває близько чотирьох тисяч російських найманців.

"Частина бійців "Вагнера" перебуває впритул до нашого кордону, зайнявши позиції у Гродненській області, а це означає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах", – підкреслив він.

Науседа додав, що у зв’язку із цим вже були вжиті заходи, посилена охорона литовського кордону, підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, включаючи підкріплення з боку армії.

Литва уважно стежить за ситуацією і готова протидіяти всім загрозам своїй безпеці, в тому числі і загрозі Вагнера.

"У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але абсолютно зрозуміло одне: і для Путіна, і для Лукашенка було б занадто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їх безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО", – наголосив президент Литви.

Науседа додав, що серед можливих кроків розглядають закриття кордону з Білоруссю, однак ця дія має бути скоординована між Польщею, Литвою і Латвією.

Він сказав, що провокації "вагнеравців" будуть розглядати частиною дій Росії.

Раніше Науседа і Моравецький провели термінову зустріч біля Сувальського коридору, щоб обговорити провокації з боку Білорусі.

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору.

Наприкінці липня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що його "почали напружувати "вагнерівці", які натякають на похід на Польщу.

Згодом Лукашенко зізнався у тому, що збрехав щодо бажання найманців групи Вагнера вдертися до Польщі.

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