У словацькому селі відкрили туристичний об’єкт – гігантську лаву

У селі Смрдаки на північному заході Словаччини урочисто відкрили велику лаву, покликану слугувати оглядовим майданчиком для місцевих туристів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцевий портал Záhorí.sk.

Лава розташована за кілометр від центру Смрдаків, до неї веде спеціально облаштований маршрут. Розміри об’єкта – три метри заввишки й п’ять завширшки – дозволяють вмістити велику кількість людей.

Фото: TTSK

Крім того, лава розташована неподалік іншої визначної пам’ятки села – Хреста Тисячоліття. Тому місцева влада розраховує, що нова туристична окраса, а також краєвид, який із неї відкривається, привабить відвідувачів.

Фото: TTSK

Лавку встановили Регіональна туристична організація заповідника Загір'я (OOCR) спільно з Трнавським самоврядним краєм, до складу якого входять Смрдаки.

Фото: TTSK

"Лавка привертатиме увагу не тільки перехожих, але й тих, хто помітить її в соціальних мережах. Кожен, хто проходитиме повз, обов'язково сфотографується з нею. Це пам’ятка з вірусним потенціалом", – цитує голову правління OOCR Зденко Чамбала агенція Teraz.

Раніше у селі, відомому у Словаччині своїми мінеральними джерелами, також встановили велорикшу – транспортний засіб у вигляді критого велосипеда.

Як повідомлялось, доходи Кіпру від туризму за цей рік можуть перевищити показники доковідного 2019-го.