Кіпр цьогоріч може заробити на туризмі більше, ніж до COVID-19

За перші п'ять місяців 2023 року доходи Кіпру від туризму на третину перевищили аналогічний показник за минулий рік, і якщо ця динаміка збережеться, вони можуть перевищити показники доковідного 2019-го.

Це випливає з інформації, яку опублікувало Статистичне управління Кіпру, повідомляє "Європейська правда".

Надходження від туризму на Кіпрі за перші п'ять місяців склали майже 728,6 мільйона євро, що майже на 35% перевищує показник за аналогічний період 2022 року. При цьому лише у травні надходження зросли на 41%, якщо порівняти з травнем минулого року.

Цьогорічні показники туристичних доходів також кращі, ніж у 2019 році – останньому до пандемії COVID-19: тоді за перші п’ять місяців прибуток становив 652 мільйони євро. Загальний дохід від туризму того року перевищив два мільярди євро.

Статистичне управління Кіпру також відзначило зростання середніх витрат одного туриста: у травні цього року вони сягнули 740 євро, що майже на 6% більше, ніж у травні минулого року. Найбільше – в середньому 194 євро – на день витрачали туристи з Лівану.

Найбільшою популярністю Кіпр користується серед британців: у травні вони становили понад третину (37%) від усієї кількості іноземних відвідувачів острова. Втрату приблизно 800 тисяч російських туристів вдалося пом'якшити за рахунок залучення відвідувачів з нових ринків, зокрема з Німеччини та Польщі.

Оскільки доходи Кіпру від туризму зросли до 2,4 мільярда євро у 2022 році, останні статистичні дані свідчать про те, що цей рік легко перевершить 2022-ий у туристичному плані й, можливо, навіть 2019-ий.

Нагадаємо, минулого року в Греції заявили про успішний літній туристичний сезон, доходи від якого допомогли пом’якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.