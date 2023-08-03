В словацком селе открыли туристический объект - гигантскую лаву

В селе Смрдаки на северо-западе Словакии торжественно открыли большую скамью, призванную служить смотровой площадкой для местных туристов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местный портал Záhorí.sk.

Лава расположена в километре от центра Смрдаков, к ней ведет специально оборудованный маршрут. Размеры объекта – три метра в высоту и пять в ширину – позволяют вместить большое количество людей.

ФОТО: TTSK

Кроме того, скамья расположена неподалеку от другой достопримечательности села – Креста Тысячелетия. Поэтому местные власти рассчитывают, что новое туристическое украшение, а также вид, который с нее открывается, привлечет посетителей.

ФОТО: TTSK

Лавку установили Региональная туристическая организация заповедника Загорье (OOCR) совместно с Трнавским самоуправляемым краем, в состав которого входят Смрдаки.

ФОТО: TTSK

"Скамейка будет привлекать внимание не только прохожих, но и тех, кто заметит ее в социальных сетях. Каждый, кто будет проходить мимо, обязательно сфотографируется с ней. Это памятник с вирусным потенциалом", – цитирует председателя правления OOCR Зденко Чамбала агентство Teraz.

Ранее в селе, известном в Словакии своими минеральными источниками, также установили велорикшу – транспортное средство в виде крытого велосипеда.

Как сообщалось, доходы Кипра от туризма за этот год могут превысить показатели доковидного 2019-го.