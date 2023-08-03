В околицях Стокгольма – сутички на фестивалі еритрейської культури, сотня затриманих

На еритрейському культурному фестивалі Eritrea Scandinavia в передмісті Стокгольма в четвер спалахнули сутички, в результаті яких поліції довелось втрутитись і затримати, за попередніми даними, близько сотні людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Сутички спалахнули в четвер удень у районі Ярвафелтет – лісовому масиві, який об’єднує кілька районів у передмісті Стокгольма.

Достеменна причина заворушень на Eritrea Scandinavia невідома, але журналісти припускають, що приводом стала акція протесту, учасники якої звинувачували організаторів у прихильності до еритрейського режиму.

Фото: Aftonbladet

Свідки розповіли, що під час заворушень люди кидали каміння й використовували палиці як зброю. Також очевидці говорили про пожежу, що спалахнула на місці проведення фестивалю.

За офіційними даними, четверо людей під час сутичок зазнали серйозних травм, ще троє – легких поранень. У регіоні Стокгольма ввели спеціальний режим для мобілізації роботи медиків.

Поліція Стокгольма розпочала розслідування за фактом насильницьких заворушень, підпалу та перешкоджання роботі правоохоронців і затримала близько сотні людей. Також було перекрито прилеглі дороги.

Фото: Aftonbladet

Міністр юстиції Швеції Гуннар Штрьоммер у коментарі SVT розкритикував жорстокі зіткнення, заявивши, що "нерозважливо втягувати Швецію у внутрішні конфлікти інших країн у такий спосіб".

Культурний фестиваль Eritrea Scandinavia, який проводять у Швеції з 1990-х років, раніше критикували через підтримку авторитарного режиму президента Ісаяса Афеверкі, що перебуває при владі з 1993-го.

Минулого місяця, нагадаємо, в німецькому Гісcені також відбулись сутички через проведення фестивалю еритрейської культури, внаслідок яких 26 поліцейських були поранені.