В окрестностях Стокгольма - столкновения на фестивале эритрейской культуры, сотня задержанных

На эритрейском культурном фестивале Eritrea Scandinavia в пригороде Стокгольма в четверг вспыхнули столкновения, в результате которых полиции пришлось вмешаться и задержать, по предварительным данным, около сотни человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Стычки вспыхнули в четверг днем в районе Ярвафелтет – лесном массиве, который объединяет несколько районов в пригороде Стокгольма.

Точная причина беспорядков на Eritrea Scandinavia неизвестна, но журналисты предполагают, что поводом стала акция протеста, участники которой обвиняли организаторов в приверженности к эритрейскому режиму.

ФОТО: AFTONBLADET

Свидетели рассказали, что во время беспорядков люди бросали камни и использовали палки в качестве оружия. Также очевидцы говорили о пожаре, вспыхнувшем на месте проведения фестиваля.

По официальным данным, четыре человека во время столкновений получили серьезные травмы, еще трое – легкие ранения. В регионе Стокгольма ввели специальный режим для мобилизации работы медиков.

Полиция Стокгольма начала расследование по факту насильственных беспорядков, поджога и препятствования работе правоохранителей и задержала около сотни человек. Также были перекрыты прилегающие дороги.

ФОТО: AFTONBLADET

Министр юстиции Швеции Гуннар Штрьоммер в комментарии SVT раскритиковал жестокие столкновения, заявив, что "безрассудно втягивать Швецию во внутренние конфликты других стран таким образом".

Культурный фестиваль Eritrea Scandinavia, который проводится в Швеции с 1990-х годов, ранее критиковали из-за поддержки авторитарного режима президента Исаяса Афеверки, находящегося у власти с 1993-го.

В прошлом месяце, напомним, в немецком Гиссене также произошли столкновения из-за проведения фестиваля эритрейской культуры, в результате которых 26 полицейских были ранены.