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Комітет парламенту Британії назвав Тайвань незалежною країною

Середа, 30 серпня 2023, 17:18

Комітет британської Палати громад у закордонних справах уперше визнав Тайвань незалежною державою, що збіглося з візитом голови МЗС Британії Джеймса Клеверлі до Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У доповіді під назвою "Схилені горизонти: інтегрований огляд та індо-Тихоокеанський регіон" Тайвань згадується в розділі "країни".

"Тайвань уже є незалежною країною під назвою Китайська Республіка. Тайвань має всі ознаки державності, зокрема постійне населення, визначену територію, уряд і здатність вступати у відносини з іншими державами", – йдеться в документі.

Там вказується, що Тайваню не вистачає лише "більшого міжнародного визнання", й сама країна утримується від офіційного проголошення незалежності, "оскільки Китай розглядає це як casus belli (привід для війни. – Ред.)".

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Очільниця парламентського комітету Британії Алісія Кернс пояснила Politico, що депутати визнають позицію Китаю щодо Тайваню, але "не приймають її".

"Украй важливо, щоб міністр закордонних справ (Британії. – Ред.) непохитно й чітко підтримував Тайвань і дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати право Тайваню на самовизначення", – сказала Кернс.

Звіт комітету був опублікований у середу – саме тоді, коли Джеймс Клеверлі став першим ща останні п’ять років міністром закордонних справ Британії, який відвідав Пекін.

Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу – офіційна Британія теж – називає його частиною китайської території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів.

У британському уряді непублічно вважають, що країна не готова до потенційно катастрофічних наслідків, які можуть настати для економіки в результаті вторгнення Китаю на Тайвань – йдеться про руйнування ланцюгів постачання і дефіциту важливих товарів.

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