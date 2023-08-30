Комитет парламента Британии назвал Тайвань независимой страной

Комитет британской Палаты общин по иностранным делам впервые признал Тайвань независимым государством, что совпало с визитом главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли в Китай.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В докладе под названием "Наклонные горизонты: интегрированный обзор и Индо-Тихоокеанский регион" Тайвань упоминается в разделе "страны".

"Тайвань уже является независимой страной под названием Китайская Республика. Тайвань имеет все признаки государственности, в частности постоянное население, определенную территорию, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами", – говорится в документе.

Там указывается, что Тайваню не хватает лишь "большего международного признания", и сама страна воздерживается от официального провозглашения независимости, "поскольку Китай рассматривает это как casus belli (повод для войны. – Ред.)".

Глава парламентского комитета Британии Алисия Кернс объяснила Politico, что депутаты признают позицию Китая по Тайваню, но "не принимают ее".

"Крайне важно, чтобы министр иностранных дел (Британии. – Ред.) непоколебимо и четко поддерживал Тайвань и дал понять, что мы будем поддерживать право Тайваня на самоопределение", – сказала Кернс.

Отчет комитета был опубликован в среду – именно тогда, когда Джеймс Клеверли стал первым за последние пять лет министром иностранных дел Британии, посетившим Пекин.

Тайвань, который имеет демократическое устройство, считает себя отдельным государством, тогда как Китай и подавляющее большинство мира – официальная Британия тоже – называет его частью китайской территории. Китай с большим недовольством воспринимает визиты иностранных чиновников на остров.

В британском правительстве непублично считают, что страна не готова к потенциально катастрофическим последствиям, которые могут наступить для экономики в результате вторжения Китая на Тайвань – речь идет о разрушении цепей поставок и дефиците важных товаров.