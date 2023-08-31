Уряд Фінляндії погодив антирасистську політику заради збереження коаліції

Уряд Фінляндії погодив спільну політику боротьби з нетерпимістю, заявили партійні лідери пізно ввечері в середу, запобігши розпаду чотирипартійної правої коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо, чия консервативна Національна коаліційна партія (НКП) з невеликою перевагою перемогла на квітневих виборах у Фінляндії, заявив, що уряд у четвер після засідання кабінету міністрів представить свою єдину політику щодо боротьби з расизмом.

Ця політика є спробою Орпо об'єднати кабінет міністрів.

Лідерка Шведської народної партії (ШНП) Анна-Мая Хенрікссон заявила, що вона та її партія схвалили нову політику.

"Шведська фракція парламенту схвалила результати переговорів", – заявила Хенрікссон у пізньому нічному дописі у Twitter.

Нагадаємо, за кілька днів після приходу до влади в червні фінський уряд опинився в стані хаосу. Тоді ЗМІ оприлюднили публікації міністрів з партії "Справжні фіни" (ультраправий член коаліції і друга за величиною політична група Фінляндії), які деякі критики вважали расистськими.

Міністр економіки Вільгельм Юнніла був змушений піти у відставку через неодноразові нацистські висловлювання, а лідерка партії "Справжні фіни", міністерка фінансів Ріікка Пурра, вибачилася за анонімні коментарі в інтернеті, розміщені близько 15 років тому, які містили расистські образи.

Про те, що означає зміна влади в Фінляндії, "ЄвроПравда" розповідала у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.