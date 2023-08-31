Правительство Финляндии согласовало антирасистскую политику ради сохранения коалиции

Правительство Финляндии согласовало общую политику борьбы с нетерпимостью, заявили партийные лидеры поздно вечером в среду, предотвратив распад четырехпартийной правой коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Петтери Орпо, чья консервативная Национальная коалиционная партия (НКП) с небольшим перевесом победила на апрельских выборах в Финляндии, заявил, что правительство в четверг после заседания кабинета министров представит свою единую политику по борьбе с расизмом.

Эта политика является попыткой Орпо объединить кабинет министров.

Лидер Шведской народной партии (ШНП) Анна-Мая Хенрикссон заявила, что она и ее партия одобрили новую политику.

"Шведская фракция парламента одобрила результаты переговоров", – заявила Хенрикссон в позднем ночном посте в Twitter.

Напомним, через несколько дней после прихода к власти в июне финское правительство оказалось в состоянии хаоса. Тогда СМИ обнародовали публикации министров из партии "Настоящие финны" (ультраправый член коалиции и вторая по величине политическая группа Финляндии), которые некоторые критики посчитали расистскими.

Министр экономики Вильгельм Юннила был вынужден уйти в отставку из-за неоднократных нацистских высказываний, а лидер партии "Настоящие финны", министр финансов Риикка Пурра, извинилась за анонимные комментарии в интернете, размещенные около 15 лет назад, которые содержали расистские оскорбления.

О том, что означает смена власти в Финляндии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Правый и дружественный к Украине: как изменится политика Финляндии при новом правительстве.