У Фінляндії подав у відставку міністр, якого вимагали звільнити за нацистські висловлювання

Новий уряд Фінляндії втратив ключового члена кабінету всього через 10 днів після формування: міністр економіки від популістської партії "Справжні фіни" подав у відставку під тиском через свої екстремістські висловлювання.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Вільгельм Юнніла заявив, що піде у відставку з уряду прем'єр-міністра Петтері Орпо після тижня посиленої уваги до його зв'язків з ультраправими.

"Виходячи з продовження роботи уряду і репутації Фінляндії, я бачу, що для мене неможливо задовільно продовжувати виконувати обов'язки міністра", – сказав Юнніла в своїй заяві в п'ятницю.

Раніше цього тижня опозиція висунула вотум недовіри Юннілі, стверджуючи, що його зв'язки з ультраправими рухами – це "не поодинокі інциденти, непорозуміння або поганий гумор, а часті, систематичні і товариські контакти". Юнніла зміг зберегти посаду під час голосування у парламенті.

Серед звинувачень на адресу Юнніли – промова, виголошена на мітингу, організованому Націоналістичним альянсом у Турку чотири роки тому в пам'ять про жертв нападу з ножовими пораненнями в цьому місті.

Крім того, напередодні останніх парламентських виборів навесні Юнніла привітав іншого кандидата з виборчим номером 88, заявивши, що цей номер "виграшний".

Юнніла стверджував, що то були невдалі жарти, й попросив вибачення.

"Протягом багатьох років я жартував так, що в ретроспективі здається дурним і дитячим. Я вчинив неправильно, і я шкодую через свої дії", – заявив Юнніла.

У п'ятницю Юнніла в новому пості на Facebook зазначив, що він ніколи не мав жодних стосунків або зв'язків з екстремістами, і що він засуджує будь-який антисемітизм.

Це перший серйозний скандал, що сколихнув уряд Орпо, який називають найбільш правим за всю історію Фінляндії. Половина фінів вважають, що він не зможе утримати владу до кінця чотирирічного терміну.

Про те, що означає зміна влади в країні, "ЄвроПравда" розповідала у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.