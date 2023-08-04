У Литві вважають неминучим закриття кордону з Білоруссю

У Литві вважають, що закриття кордону з Білоруссю є лише "питанням часу".

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю LRT заявив голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас.

Кащюнас зазначив, що рішення про "закриття деяких пунктів пропуску – це лише питання часу. Це обов'язково буде зроблено"

За його словами, якщо безпекова ситуація буде погіршуватись, то ухвалять рішення про повне закриття кордону.

Коментуючи заяви польської сторони про можливе закриття кордону з Білоруссю, Кащюнас зауважив: "Ми дещо відрізняємося від поляків, які демонструють свою силу на кордоні трохи більш відкрито".

"Ми діємо менш публічно, але весь план... вже готовий. На певному етапі наші збройні сили також будуть залучені", – додав він.

Раніше віцеміністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс повідомив про рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю, додавши, що їх назвуть трохи пізніше.

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