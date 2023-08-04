Литва закриє два КПП на кордоні з Білоруссю

Литва ухвалила рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю.

Про це LRT заявив віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс, пише "Європейська правда".

За словами Абрамавічюса, що це "один із заходів, щодо яких найближчим часом буде ухвалено рішення – закриття двох КПП". Він додав, що "їх назвуть трохи пізніше".

"Якщо в Польщі зараз практично діє один КПП на кордоні з Білоруссю, то у нас їх шість. Один із заходів превенції – скорочення їхньої кількості з шести до чотирьох", – зазначив віцеміністр.

Абрамавічюс також зазначив, що "якщо одна країна вирішить закрити кордони, це не дасть жодних результатів – тільки погіршить ситуацію в інших країнах".

"Тому може ухвалюватися тільки єдине рішення, регіональне – як минулого року, коли було ухвалено рішення не впускати росіян", – заявив він, уточнивши, що ці дії залежать від кількості провокацій на кордоні.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа допустив можливість закриття кордону з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане вкрай складною через присутність найманців групи Вагнера на білоруській території.

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору.

Водночас, за словами Науседи, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

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