В Литве считают закрытие границы с Беларусью неизбежным

В Литве считают, что закрытие границы с Беларусью – это лишь "вопрос времени".

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью LRT заявил председатель комитета Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Кащюнас отметил, что решение о "закрытии некоторых пунктов пропуска – это лишь вопрос времени, это обязательно будет сделано"

По его словам, если ситуация с безопасностью будет ухудшаться, то примут решение о полном закрытии границы.

Комментируя заявления польской стороны о возможном закрытии границы с Беларусью, Кащюнас отметил: "Мы несколько отличаемся от поляков, которые демонстрируют свою силу на границе немного более открыто".

"Мы действуем менее публично, но весь план... уже готов. На определенном этапе наши вооруженные силы также будут привлечены", – добавил он.

Ранее вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс сообщил о решении закрыть два КПП на границе с Беларусью, добавив, что их назовут чуть позже.

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