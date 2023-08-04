Польща хоче 1 млрд євро від ЄС для збільшення транзиту зерна з України

Польща представила ЄС розрахунки інвестицій, необхідних для збільшення експорту агропродукції з України через польсько-український кордон на світові ринки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

За інформацією агентства, яке ознайомилося із документами, загальний обсяг необхідних для інфраструктури інвестицій оцінюється приблизно в один мільярд євро.

Згідно з документами, на розширення прикордонних терміналів для великих вантажівок (Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська, Корчова-Краківець) та залізничної інфраструктури в Перемишлі необхідно близько 500 млн євро, і Польща розглядає ці інвестиції як пріоритетні.

Зазначають, що інші 500 млн євро мають піти, серед іншого, на модернізацію залізничних пунктів перетину кордону Польщі з Україною, будівництво вантажних терміналів та розбудову інфраструктури для контролю вантажних перевезень на кордоні.

За словами постійного представника Польщі при ЄС Анджея Садося, "за 1,5 року Польща хоче збільшити транзит українського зерна до третіх країн, особливо до Африки".

"Але для цього потрібні інвестиції, і ми повторюємо наші конкретні прохання до Єврокомісії щодо збільшення пропускної спроможності інфраструктури", – наголосив він.

Польща, поінформував він, продовжує підтримувати всі заходи, спрямовані на покращення функціонування так званих "коридорів солідарності" для вивозу української агропродукції.

Напередодні в уряді Польщі заявили, що не відмовляються від намірів продовжити заборону на ввезення української агропродукції, яка діє до 15 вересня, та вважають позицію Єврокомісії політично вмотивованою.

Зазначимо, у заяві Єврокомісії від 5 червня, одночасно з рішенням про продовження частини обмежень, вказали, що до 15 вересня усі вони мають бути скасовані. Водночас з аргументації міністра з питань сільського господарства Польщі випливає, що Варшава ще сподівається переконати Брюссель змінити думку.

Нагадаємо, раніше у четвер президент Литви заявив, що прем'єр-міністр Польщі позитивно оцінює ідею перенесення інспекції українських вантажів з польсько-українського кордону в порти Балтійського моря.

Водночас, за даними ЗМІ, Європейська комісія не має фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України.