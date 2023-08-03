Польща збирається продовжити заборону на ввезення української агропродукції і без ЄС

В уряді Польщі заявили, що не відмовляються від намірів продовжити заборону на ввезення української агропродукції і окремо від ЄС та вважають позицію Єврокомісії політично вмотивованою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю PAP заявив міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус.

На питання про те, чому Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України українського зерна після 15 вересня, Телус сказав, що не бачить змістовних аргументів на користь цього рішення, і що це схоже на спроби нашкодити уряду Польщі.

"Ці аргументи суто політичні", – заявив міністр.

Зазначимо, у заяві Єврокомісії від 5 червня, одночасно з рішенням про продовження частини обмежень, вказали, що до 15 вересня усі вони мають бути скасовані. Водночас, з аргументації міністра випливає, що Варшава ще сподівається переконати Брюссель змінити думку.

Він зазначив, що Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго, а інакше Польща вимушена буде запровадити односторонні обмеження.

На питання про те, чи планують так само вчинити ще якісь країни, Телус висловив впевненість, що деякі з них зроблять це.

Міністр заявив, що "не може бути такого, що ми допомагаємо Україні, а вона намагається нам нашкодити".

Одночасно він додав, що за нинішніх геополітичних та економічних обставин важливо, щоби Польща та Україна підтримували одна одну.

"Нам дуже потрібна співпраця, і Україна має розуміти, що питання транзиту зерна можна буде вирішити лише за умови, що у наших відносинах хороша атмосфера", – сказав Роберт Телус.

Він зазначив, що на зустрічі з українським візаві Миколою Сольським вони обговорювали рішення, як вдосконалити транзит українського зерна через Польщу і країни Балтії та функціонування так званих "шляхів солідарності", які запустив ЄС.

"Мова йде про зміщення частини контролю і перевірки зерна у місця, куди воно буде прибувати – тобто в Литву, Латвію", – розповів Роберт Телус.

Нагадаємо, раніше у четвер президент Литви заявив, що прем'єр-міністр Польщі позитивно оцінює ідею перенесення інспекції українських вантажів з польсько-українського кордону в порти Балтійського моря.

Водночас, за даними ЗМІ, Європейська комісія не має фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України.