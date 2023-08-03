Президент Литвы: Польша поддержала идею, которая поможет с экспортом украинского зерна

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий положительно оценивает идею переноса инспекции украинских грузов с польско-украинской границы в порты Балтийского моря.

Об этом литовский президент сказал после встречи с Моравецким у Сувальского коридора, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Науседы, если учреждения согласятся на такой порядок проверки, и она будет реализована, возможности Литвы и других стран Балтии по экспорту украинского зерна значительно возрастут.

Он отметил необходимость сделать все, чтобы альтернативные поставки зерна через территорию Польши в порты стран Балтии были максимально слаженными и эффективными.

"Поэтому я поставил вопрос перед премьер-министром Польши Моравецким – нельзя ли все многочисленные требования (фитосанитарные, санитарные), ветеринарные инспекции, осуществляемые на границе Украины и Польши, перенести на инспекции в портах стран Балтии? Это значительно сократило бы сам логистический процесс и значительно увеличило бы наши возможности по экспорту украинского зерна таким образом", – сказал Науседа.

Он добавил, что "реакция польского премьер-министра была очень позитивной, и это вселило в меня оптимизм".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

В Белом доме ранее говорили, что зерно из Украины теперь, скорее всего, будут вывозить сухопутными путями, добавив, что "мы это уже делали, в том числе и до зернового соглашения".

В то же время, по данным СМИ, Европейская комиссия не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины.

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