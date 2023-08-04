У Польщі на дорогах буде масово пересуватись військова техніка: готують великий парад

Поляків попередили про те, що найближчі кілька днів вони можуть бачити масштабне пересування військової техніки на дорогах по всій території країни, що пов’язано з підготовкою до параду.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Пресслужба збройних сил Польщі оголосила, що з п’ятниці 4 серпня по неділю включно дорогами будуть пересуватися колони військової техніки у зв’язку з підготовкою до військового параду у Варшаві.

Мешканці можуть бачити техніку на автошляхах по всій території країни. Її рух намагаються організувати переважно у нічні години, щоб не ускладнювати пересування звичайного цивільного транспорту, але окремі переміщення будуть вдень.

Водіїв закликають проявити обережність і не вклинюватися між технікою, що їде колоною, а також не публікувати інформацію про побачену техніку – фотографії, характеристики, місця й час.

Окрім того, у понеділок вранці будуть інтенсивні польоти авіації у зв’язку з переміщенням літаків до угруповань для параду. Згодом 8-13 серпня пілоти будуть виконувати тренувальні польоти.

Парад, організований з нагоди Дня Війська польського, запланований на 15 серпня, його називають найбільшим за останні три десятиріччя.

Будуть присутні 210 підрозділів польських сил і союзників, представлені понад 2000 військовослужбовцями та 92 одиницями авіації. Військові різних родів військ продемонструють найновіші зразки техніки, яка є на озброєнні Польщі – власного, американського та корейського виробництва.

Зокрема, будуть представлені американські танки M1A1 Abrams, корейські танки K2, самохідні гаубиці K9 і польські гаубиці "Краб", HIMARS, "Байрактари" та інші.

Нагадаємо, у червні до Польщі прибули перші 14 танків Abrams з тих, які очікують від США.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до кінця року країна отримає ще 28 танків, а в 2024 році – ще 42.