В Польше на дорогах будет массово передвигаться военная техника: готовят большой парад

Поляков предупредили о том, что ближайшие несколько дней они могут видеть масштабное передвижение военной техники на дорогах по всей территории страны, что связано с подготовкой к параду.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Пресс-служба вооруженных сил Польши объявила, что с пятницы 4 августа по воскресенье включительно по дорогам будут передвигаться колонны военной техники в связи с подготовкой к военному параду в Варшаве.

Жители могут видеть технику на автодорогах по всей территории страны. Ее движение пытаются организовать преимущественно в ночные часы, чтобы не затруднять передвижение обычного гражданского транспорта, но отдельные перемещения будут днем.

Водителей призывают проявить осторожность и не вклиниваться между техникой, едущей колонной, а также не публиковать информацию об увиденной технике – фотографии, характеристики, места и время.

Кроме того, в понедельник утром будут интенсивные полеты авиации в связи с перемещением самолетов к группировкам для парада. Впоследствии 8-13 августа пилоты будут выполнять тренировочные полеты.

Парад запланирован на 15 августа, его называют крупнейшим за последние три года.

Будут присутствовать 210 подразделений польских сил и союзников, представленные более 2000 военнослужащими и 92 единицами авиации. Военные различных родов войск продемонстрируют новейшие образцы техники, которая есть на вооружении Польши – собственного, американского и корейского производства.

В частности, будут представлены американские танки M1A1 Abrams, корейские танки K2, самоходные гаубицы K9 и польские гаубицы "Краб", HIMARS, "Байрактары" и другие.

Напомним, в июне в Польшу прибыли первые 14 танков Abrams из тех, которые ожидают от США.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что до конца года страна получит еще 28 танков, а в 2024 году – еще 42.