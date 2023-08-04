Кулеба: Участь Китаю в зустрічі щодо "формули миру" – суперпрорив, Росії "зірве кришку"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав участь китайського представника Лі Хуея в зустрічі в місті Джидда в Саудівській Аравії для обговорення української "формули миру".

Про це йдеться в коментарі Кулеби агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС пояснив, що Україна прагне участі Китаю в майбутньому глобальному саміті "формули миру", тому "новина про те, що Китай делегує Лі Хуея в Джидду – це суперпрорив".

Він підкреслив, що важливу роль у рішенні Китаю відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова Володимира Зеленського та саудівського спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.

"Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога", – зазначив Кулеба, додавши, що від факту присутності на зустрічі спецпредставника уряду Китаю Росії "зірве кришку" (ймовірно, мається на увазі "зірве дах". – Ред.).

Міністерство закордонних справ Китаю раніше підтвердило участь спецпредставника уряду з питань Євразії Лі Хуея в переговорах щодо української "формули миру".

Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.

Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав. Раніше США назвали причину, чому Росія присутня не буде, вказавши, що вона не готова до справжньої дипломатії.