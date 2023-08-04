Кулеба: Участие Китая во встрече по "формуле мира" - суперпрорыв, России "сорвет крышку"

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал участие китайского представителя Ли Хуэя во встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии для обсуждения украинской "формулы мира".

Об этом говорится в комментарии Кулебы агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Глава МИД пояснил, что Украина стремится к участию Китая в будущем глобальном саммите "формулы мира", поэтому "новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэя в Джидду – это суперпрорыв".

Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

"Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа", – отметил Кулеба.

Министерство иностранных дел Китая ранее подтвердило участие спецпредставителя правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя в переговорах по украинской "формуле мира".

О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.