В ОП підтвердили зустрічі у Саудівській Аравії щодо миру в Україні

Керівник офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо встановлення миру в України відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це Єрмак сказав у виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Україна ініціює зустрічі радників із національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану, сказав Єрмак.

"Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто. Ми дякуємо обом королівствам за лідерство й рішучу підтримку українських ініціатив", – заявив Єрмак.

Він підкреслив, що Україна прагне залучити якомога ширше коло країн, які поважають міжнародне право й Статут ООН.

"Президент Зеленський зазначив, що наш вибір – це об’єднання світу навколо України. Свідчення цього вибору наочні: ми залучаємо країни і Заходу, і Сходу, і Півночі, і Півдня", – сказав Єрмак.

Про проведення зустрічі в Саудівські Аравії в Джидді 5-6 серпня у повідомило раніше видання The Wall Street Journal. За даними WSJ, на зустрічі будуть представлені приблизно 30 західних держав і ключових країн, що розвиваються. Росія не запрошена.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.

Зустріч у Саудівській Аравії відбудеться після зустрічі високопосадовців у Копенгагені наприкінці червня, в якій взяли участь, зокрема, представники Бразилії, Індії, Туреччини та Південної Африки. У зустрічі брав участь і радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

На нову зустріч у Джидді Саудівська Аравія і Україна запросили 30 країн, включаючи Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі і Замбію. Наразі не зрозуміло, скільки з них візьмуть участь, хоча очікується, що країни, які брали участь у переговорах у Копенгагені, зроблять це знову.

Серед тих, хто підтвердив свою участь, – Велика Британія, ПАР, Польща та ЄС. За даними джерела, також очікується, що Салліван знову візьме участь у зустрічі.