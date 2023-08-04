Китай підтвердив участь у переговорах про українську "формулу миру" в Саудівській Аравії

Міністерство закордонних справ Китаю в п’ятницю підтвердило участь свого представника в переговорах у місті Джидда в Саудівській Аравії щодо української "формули миру".

Про це оголосив речник МЗС Китаю Вань Венбін, якого цитує "Європейська правда".

Представник китайського зовнішньополітичного відомства зазначив, що до Саудівської Аравії прибуде спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей.

У травні він відвідував Україну, Росію і кілька європейських держав у межах зусиль Пекіна з пошуку "дипломатичного" вирішення війни.

"Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи (так китайська пропаганда називає повномасштабне вторгнення РФ в Україну. – Ред.)", – ідеться в коментарі.

Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.

Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав. Раніше США назвали причину, чому Росія присутня не буде, вказавши, що вона не готова до справжньої дипломатії.