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Поліція Швеції не дозволила акцію проти фестивалю еритрейської культури, де сталися бійки

П'ятниця, 4 серпня 2023, 20:18

Поліція Швеції не дала дозволу на проведення акції протесту проти фестивалю еритрейської культури під Стокгольмом, де сталися масштабні сутички. 

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда". 

У п’ятницю поліція повідомила, що дозволу на проведення протесту у п’ятницю та суботу не надали – з міркувань, що проведення події створило би "небезпеку для тих, хто візьме участь".

Поліція протягом дня посилено патрулювала місце проведення фестивалю через побоювання, що сутички поновляться. 

Нагадаємо, у четвер на культурному фестивалі Eritrea Scandinavia в передмісті Стокгольма спалахнули сутички, внаслідок яких поліція затримала близько сотні людей.  

Достеменна причина заворушень на Eritrea Scandinavia невідома, але припускають, що приводом стала акція протесту, учасники якої звинувачували організаторів у прихильності до еритрейського режиму.

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Швеція