Поліція Швеції не дозволила акцію проти фестивалю еритрейської культури, де сталися бійки
Поліція Швеції не дала дозволу на проведення акції протесту проти фестивалю еритрейської культури під Стокгольмом, де сталися масштабні сутички.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
У п’ятницю поліція повідомила, що дозволу на проведення протесту у п’ятницю та суботу не надали – з міркувань, що проведення події створило би "небезпеку для тих, хто візьме участь".
Поліція протягом дня посилено патрулювала місце проведення фестивалю через побоювання, що сутички поновляться.
Нагадаємо, у четвер на культурному фестивалі Eritrea Scandinavia в передмісті Стокгольма спалахнули сутички, внаслідок яких поліція затримала близько сотні людей.
Достеменна причина заворушень на Eritrea Scandinavia невідома, але припускають, що приводом стала акція протесту, учасники якої звинувачували організаторів у прихильності до еритрейського режиму.