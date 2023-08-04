Полиция Швеции не разрешила акцию против фестиваля эритрейской культуры, где произошли драки

Полиция Швеции не дала разрешения на проведение акции протеста против фестиваля эритрейской культуры под Стокгольмом, где произошли масштабные столкновения.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В пятницу полиция сообщила, что разрешения на проведение протеста в пятницу и субботу не предоставили – из соображений, что проведение акции представляет "опасность для тех, кто примет участие".

Полиция в течение дня усиленно патрулировала место проведения фестиваля из-за опасений, что столкновения возобновятся.

Напомним, в четверг на культурном фестивале Eritrea Scandinavia в пригороде Стокгольма вспыхнули столкновения, в результате которых полиция задержала около сотни человек.

Точная причина беспорядков на Eritrea Scandinavia неизвестна, но предполагают, что поводом стала акция протеста, участники которой обвиняли организаторов в лояльности к эритрейскому режиму.