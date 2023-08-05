У Грузії кількість жертв зсуву ґрунту на курорті зросла до 12

Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту у високогірному курортному селищі в Шові в Грузії зросла до 12 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал "Новини Грузія" з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ країни.

За даними МВС Грузії, тіло ще одного загиблого виявили вранці у суботу, 5 серпня.

Наразі продовжуються пошуки понад 20 осіб, серед них є сім’ї з дітьми.

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Новини Грузія

Із зони лиха вертольотами евакуювали понад 200 осіб, зокрема учнів шкільного табору з Руставі та постояльців місцевого готелю Sunset Shove.

Очікується, що сьогодні рятувальники доберуться до котеджів і дач, які виявилися заваленими до даху масами землі.

Зранку служба з надзвичайних ситуацій заборонила використовувати приватні дрони в зоні лиха без спеціального дозволу рятувальників. Одночасно вводяться обмеження для журналістів, також до місця стихійного лиха не пропускають волонтерів без спецпідготовки та обладнання.

У Грузії напередодні стався зсув ґрунту в районі курортного селища Шові. У регіоні пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що в пошуково-рятувальних роботах братимуть участь Сили оборони.