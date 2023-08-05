В Грузии количество жертв оползня на курорте возросло до 12

Количество погибших в результате схода оползня в высокогорном курортном поселке в Шове в Грузии возросло до 12 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал "Новости Грузия" со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

По данным МВД Грузии, тело еще одного погибшего обнаружили утром в субботу, 5 августа.

В настоящее время продолжаются поиски более 20 человек, среди них есть семьи с детьми.

Из зоны бедствия вертолетами эвакуировали более 200 человек, в том числе учеников школьного лагеря из Рустави и постояльцев местного отеля Sunset Shove.

Ожидается, что сегодня спасатели доберутся до коттеджей и дач, которые оказались завалены до крыши массами земли.

Утром служба по чрезвычайным ситуациям запретила использовать частные дроны в зоне бедствия без специального разрешения спасателей. Одновременно вводятся ограничения для журналистов, также к месту стихийного бедствия не пропускают волонтеров без спецподготовки и оборудования.

В Грузии накануне произошел оползень в районе курортного поселка Шови. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в поисково-спасательных работах будут участвовать Силы обороны.