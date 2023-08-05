У Ройтлінгені випало до 30 см граду: на вулиці вивели снігоприбиральну техніку
Субота, 5 серпня 2023, 13:52
У німецькому місті Ройтлінген напередодні у п’ятницю, 4 серпня, пройшов град і сильний дощ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Градини мали діаметр до 1,8 сантиметрів. За дуже короткий час місцями випало до 30 сантиметрів граду, який забивав водостоки і каналізацію. Вода залила підземні гаражі, підвали та житлові будинки.
Щоб подолати наслідки негоди, на вулиці міста довелось вивести снігоприбиральну техніку, також задіяли близько 250 рятувальників.
Через опади рівень води в ріцчі Эхац піднявся на 1,50 метра, внаслідок чого вона ненадовго вийшла з берегів.
Водночас така погодна аномалія була короткочасною: вже найближчими днями синоптики прогнозують більш звичну для літа погоду із сонцем та спекою.
Нагадаємо, наприкінці липня в італійському селі Аццано-Дечімо випав град діаметром 19 см – його називають найбільшим з тих, який коли-небудь випадав у Європі.