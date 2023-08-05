У Ройтлінгені випало до 30 см граду: на вулиці вивели снігоприбиральну техніку

У німецькому місті Ройтлінген напередодні у п’ятницю, 4 серпня, пройшов град і сильний дощ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Градини мали діаметр до 1,8 сантиметрів. За дуже короткий час місцями випало до 30 сантиметрів граду, який забивав водостоки і каналізацію. Вода залила підземні гаражі, підвали та житлові будинки.

Bild

Bild

Bild

Bild

Щоб подолати наслідки негоди, на вулиці міста довелось вивести снігоприбиральну техніку, також задіяли близько 250 рятувальників.

Через опади рівень води в ріцчі Эхац піднявся на 1,50 метра, внаслідок чого вона ненадовго вийшла з берегів.

Водночас така погодна аномалія була короткочасною: вже найближчими днями синоптики прогнозують більш звичну для літа погоду із сонцем та спекою.

Нагадаємо, наприкінці липня в італійському селі Аццано-Дечімо випав град діаметром 19 см – його називають найбільшим з тих, який коли-небудь випадав у Європі.