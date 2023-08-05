В немецком Ройтлингене выпало до 30 см града: на улицы вывели снегоуборочную технику

В немецком городе Ройтлинген накануне в пятницу, 4 августа, прошел град и сильный дождь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Градины имели диаметр до 1,8 сантиметров. За очень короткое время местами выпало до 30 сантиметров града, который забивал водостоки и канализацию. Вода залила подземные гаражи, подвалы и жилые дома.

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Чтобы преодолеть последствия непогоды, на улицы города пришлось вывести снегоуборочную технику, также задействовали около 250 спасателей.

Из-за осадков уровень воды в реке Эхац поднялся на 1,50 метра, в результате чего она ненадолго вышла из берегов.

В то же время такая погодная аномалия была кратковременной: уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют более привычную для лета погоду с солнцем и жарой.

Напомним, в конце июля в итальянском селе Аццано-Дечимо выпал град диаметром 19 см – его называют самым большим из тех, который когда-либо выпадал в Европе.