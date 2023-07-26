В Італії випав град діаметром 19 см – це рекорд для Європи

У селі Аццано-Дечімо на півночі Італії знайшли градину з діаметром 19 см – такий град називають найбільшим з тих, який коли-небудь випадав у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Європейської бази даних штормових явищ.

Град діаметром 19 см в Аццано-Дечімо знайшли менш ніж за тиждень після встановлення попереднього європейського рекорду.

фото Marilena Tonin

19 липня у іншому північноіталійському селі Карміньяно-ді-Брента знайшли градину з діаметром 16 см, цей рекорд протримався лише п'ять днів.

Гігантський град випав в Аццано-Дечімо 24 липня 2023 року близько 23:00. Після ретельного вивчення звітів і фотографій фахівці Європейської бази даних штормових явищ (ESWD) зробили висновок, що діаметр цієї градини-рекордсменки може бути підтверджений як 19 см.

Така градина впритул наблизилась до світового рекорду, встановленого 23 липня 2010 року у Вівіані, штат Південна Дакота. Там випав град діаметром 8 дюймів – 20,3 см.

Раніше повідомлялося, що Ломбардія звернеться до уряду Італії з проханням запровадити надзвичайний стан у зв'язку зі значною негодою в північному регіоні країни.

Перед цим стало відомо, що в італійському регіоні Венето на півночі Італії випав велетенський град, внаслідок негоди були травмовані понад сто людей.

У той самий час південна частина країни потерпає від екстремальної спеки. Рим у минулий вівторок оновив температурний рекорд із майже 42°C.

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