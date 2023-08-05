У Вільнюсі спалахнула велика пожежа на заводі переробки вторсировини

У Вільнюсі гасять велику пожежу на заводі переробки вторсировини, палає дві складських будівлі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася на території компанії Ecoservice, що займається збором і переробкою вторсировини. Наскільки відомо, спочатку спалахнула велика купа пластику, а з неї полум’я перекинулося на прилеглі будівлі.

На місці задіяні три десятки вогнеборців, пожежу оцінюють як складну.

Прилеглу вулицю перекрили для руху авто, а мешканців довколишнього району просять закрити вікна та уникати перебування надворі.

Загалом для Вільнюса небезпеки від токсичного диму немає: вітер дме з боку міста.

Нагадаємо, днями у Нідерландах завершилися пригоди вантажного судна з тисячами автомобілів на борту, яке кілька днів горіло біля узбережжя країни: його успішно відбуксирували до перевантажувального порту.

